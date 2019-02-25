14,358 человек мигрировали из Армении в РФ в 2018 году

PanARMENIAN.Net - В 2018 году в Россию эмигрировали 14,358 человек из Армении, а в 2017 году - 13,799 человек.

Как следует из данных Росстата, Армения занимает четвертое место по количеству мигрантов в РФ.

Миграционный приток в Россию из других стран в 2018 году снизился до минимума с 2005 года — 124.9 тысячи человек. По сравнению с 2017 годом миграционный прирост сократился на 41%, или 87 тыс. человек, пишет РБК.

Новым лидером среди стран-доноров впервые стал Таджикистан: миграционный приток из этой страны превысил 31 тысячу человек. Каждый четвертый легальный иммигрант в 2018 году прибывал в Россию из Таджикистана. На втором месте — Казахстан (+26.5 тыс. человек). Только на третьем месте — Украина (+14,8 тыс.).

Впервые за последние десять лет миграционный приток не смог компенсировать естественную убыль, и численность населения России сократилась на 93.5 тыс. человек.