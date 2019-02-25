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В январе экономическая активность в Армении выросла на 6,1%

В январе экономическая активность в Армении выросла на 6,1%
25 февраля 2019 - 14:18 AMT

PanARMENIAN.Net - В январе 2019 года экономическая активность в Армении выросла на 6.1% по сравнению с тем же месяцем 2018 года.

По данным Национальной статистической службы РА, в январе объемы строительства и торговли увеличились на 22.1% и 19.3% соответственно.

Объем промышленного производства снизился на 0.4% по сравнению с предыдущим годом.

Внешнеторговый оборот сократился на 0.6%: экспорт сократился на 15.8%, а импорт на 3.3%.

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