В январе экономическая активность в Армении выросла на 6,1%
25 февраля 2019 - 14:18 AMT
PanARMENIAN.Net - В январе 2019 года экономическая активность в Армении выросла на 6.1% по сравнению с тем же месяцем 2018 года.
По данным Национальной статистической службы РА, в январе объемы строительства и торговли увеличились на 22.1% и 19.3% соответственно.
Объем промышленного производства снизился на 0.4% по сравнению с предыдущим годом.
Внешнеторговый оборот сократился на 0.6%: экспорт сократился на 15.8%, а импорт на 3.3%.
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