В январе экономическая активность в Армении выросла на 6,1%

PanARMENIAN.Net - В январе 2019 года экономическая активность в Армении выросла на 6.1% по сравнению с тем же месяцем 2018 года.

По данным Национальной статистической службы РА, в январе объемы строительства и торговли увеличились на 22.1% и 19.3% соответственно.

Объем промышленного производства снизился на 0.4% по сравнению с предыдущим годом.

Внешнеторговый оборот сократился на 0.6%: экспорт сократился на 15.8%, а импорт на 3.3%.