Пашинян и Путин провели телефонную беседу
25 февраля 2019 - 18:28 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонную беседу с президентом РФ Владимиром Путиным. Обб этом сообщает пресс-служба армянского правительства.
Собеседники обсудили различные вопросы, касающиеся повестки дня армяно-российских союзнических отношений.
Лидеры Армении и РФ затронули и другие вопросы регионального значения.
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СМИ пишут, что допрошен был также бизнесмен Хачатур Сукиасян, который был объявлен в розыск после событий 1 марта 2008 года.
В беседе с PanARMENIAN.Net пресс-секретарь начальника ССС РА Марина Оганджанян не подтвердила и не опровергла эти сведения, распространенные СМИ.
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