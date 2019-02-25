// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Пашинян и Путин провели телефонную беседу

Пашинян и Путин провели телефонную беседу
25 февраля 2019 - 18:28 AMT

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонную беседу с президентом РФ Владимиром Путиным. Обб этом сообщает пресс-служба армянского правительства.

Собеседники обсудили различные вопросы, касающиеся повестки дня армяно-российских союзнических отношений.

Лидеры Армении и РФ затронули и другие вопросы регионального значения.

 Самое значимое
Брат Сержа Саргсяна передал государству $18.5 млнБрат Сержа Саргсяна передал государству $18.5 млн
По решению Следственного управления Службы национальной безопасности РА имущество Александра Саркисяна было арестовано 9 июля 2018 года.
МИД РА принял во внимание заявление Госдепа США об армянской гуммиссии в СирииМИД РА принял во внимание заявление Госдепа США об армянской гуммиссии в Сирии
Армения и США долгое время вместе работали над тем, чтобы отреагировать на гуманитарную катастрофу в Сирии, которая сопровождается масштабным кризисом беженцев и перемещенных лиц
Левона Тер-Петросяна допросили по делу «1 марта»Левона Тер-Петросяна допросили по делу «1 марта»
СМИ пишут, что допрошен был также бизнесмен Хачатур Сукиасян, который был объявлен в розыск после событий 1 марта 2008 года.
Следственные службы Армении не комментируют сведения об обвинении Сейрана Оганяна по делу «1 марта»Следственные службы Армении не комментируют сведения об обвинении Сейрана Оганяна по делу «1 марта»
В беседе с PanARMENIAN.Net пресс-секретарь начальника ССС РА Марина Оганджанян не подтвердила и не опровергла эти сведения, распространенные СМИ.
Partner news
 Статьи
100 дней Никола

Кто из бывшей армянской элиты рискует оказаться за решеткой

 Самое читаемое в разделе
Пашинян - «политик года», по мнению читателей «Ведомостей»
День созыва первой сессии нового парламента Армении будет объявлен 4 января
Пашинян: С Путиным не обсудили карабахское урегулирование, кратко затронули тему ОДКБ
«Коммерсантъ»: Какая разница, кто будет генсеком ОДКБ, от него не зависит ровным счетом ничего
Главная
Все новости
Обзор: Политика
Другие новости раздела
 Последние новости
Премьер Армении обсудил с президентом Туркменистана развитие торгово-экономических связей Стороны обсудили вопросы развития и расширения сотрудничества между Арменией и Туркменистаном в различных областях
Испания признана самой здоровой страной в мире Эксперты учли не только продолжительность жизни, но и количество курящего населения и граждан с ожирением, а также доступ к чистой воде.
Дом Пабло Эскобара в Колумбии взорвали Власти города решили уничтожить особняк после того, как он стал набирать популярность среди туристов
В январе экономическая активность в Армении выросла на 6,1% По данным Национальной статистической службы РА, в январе объемы строительства и торговли увеличились на 22.1% и 19.3% соответственно.