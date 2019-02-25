Дом Пабло Эскобара в Колумбии взорвали
25 февраля 2019 - 18:22 AMT
PanARMENIAN.Net - В колумбийском Медельине с помощью взрыва уничтожили дом, некогда принадлежавший колумбийскому наркобарону Пабло Эскобару.
Власти города решили уничтожить особняк после того, как он стал набирать популярность среди туристов. На месте восьмиэтажного здания установили памятник жертвам нарковойн, пишет Lenta.ru со ссылкой на Euronews.
В церемонии ликвидации дома приняли участие мэр Медельина Федерико Гутьеррес и президент Колумбии Иван Дуке Маркес. Гутьеррес назвал особняк символом зла, а Дуке отметил, что «в историю попадут не мучители, а их жертвы».
Дом Эскобара в Медельине был изъят колумбийскими властями в 1990-м, за три года до гибели преступника. В течение нескольких лет в нем размещался дополнительный офис генпрокурора.
Колумбийский наркобарон Пабло Эскобар сделал состояние на наркобизнесе и вошел в историю как один из самых жестоких преступников ХХ века. Несмотря на это, Эскобар пользовался популярностью у молодежи и бедного населения.
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