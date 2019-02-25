Испания признана самой здоровой страной в мире

PanARMENIAN.Net - Самой здоровой страной в мире стала Испания. Она заняла первое место среди 169 государств, согласно рейтингу Bloomberg.

Эксперты учли не только продолжительность жизни, но и количество курящего населения и граждан с ожирением, а также доступ к чистой воде.

Предыдущий лидер, Италия, переместился на второе место. Остальные места в десятке распределились следующим образом (по мере убывания): Исландия, Япония, Швейцария, Швеция, Австралия, Сингапур, Норвегия и Израиль, пишет «МИР 24».

Испания занимает первое место в Евросоюзе по ожидаемой продолжительности жизни – в мире ее превосходят только Япония и Швейцария.Эксперты связывают такие достижения в первую очередь со средиземноморской диетой, которая считается одной из самых полезных для здоровья.

Наибольших успехов достигли Южная Корея, которая переместилась с 24 на 17 место, и Эстония, которая поднялась на шесть позиций (с 38 на 32). А вот Македония упала сразу на 12 пунктов – с 44 на 56 строчку рейтинга.

Эксперты отметили, что в первых 50 позициях не оказалось ни одной африканской страны. 27 из 30 самых неблагополучных государств расположены в Африке к югу от Сахары, остальные три: Гаити, Афганистан и Йемен.