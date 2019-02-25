Премьер Армении обсудил с президентом Туркменистана развитие торгово-экономических связей

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

Стороны обсудили вопросы развития и расширения сотрудничества между Арменией и Туркменистаном в различных областях.

Пашинян и Бердымухамедов подчеркнули важность реализации работ по стимуляции двусторонних торгово-экономических связей. В этом контексте собеседники подчеркнули необходимость активизации деятельности армяно-туркменской межправительственной комиссии.