Премьер Армении обсудил с президентом Туркменистана развитие торгово-экономических связей
25 февраля 2019 - 18:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.
Стороны обсудили вопросы развития и расширения сотрудничества между Арменией и Туркменистаном в различных областях.
Пашинян и Бердымухамедов подчеркнули важность реализации работ по стимуляции двусторонних торгово-экономических связей. В этом контексте собеседники подчеркнули необходимость активизации деятельности армяно-туркменской межправительственной комиссии.
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