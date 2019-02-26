Глава МО РА: В случае возобновления военных действий не будем мешкать, атакуем

PanARMENIAN.Net - В случае возобновления военных действий в Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республике) ВС Армении не будут мешкать. Об этом в эфире Общественного телевидения заявил министр обороны Армении Давид Тоноян.

«В прошлом у нашей армии в какой-то степени была оборонительная позиция. Но сейчас меняется психология и подход. Армии, которые только обороняются, всегда проигрывают. Мы не собираемся оставаться только на оборонительных позициях. Если речь будет идти о военных действиях, мы не будем мешкать», - сказал министр.

На ворпос, означает ли это то, что армянская армия также перейдет в наступление, Тоноян ответил: «А почему нет?».

По его словам, так как Армения не находится с Азербайджаном на одном демографическом, экономическом уровне, то нужно «больше внимания уделять качеству».

Тоноян добавил, Армения не намерена ввязываться в гонку вооружений, а новый военный кредит от России на 100 миллионов долларов будет потрачен на приобретение вооружения, которое позволит решить боевые задачи. Министр не уточнил, о каких видах вооружений идет речь.

По его словам, Армения преобретает также наступательное вооружение. Тоноян отметил, что речь идет также о покупке у России истребителей Су-30СМ.

«Мы найдем эффективные решения для сдерживания и одержания победы над врагом», - подчеркнул Тоноян.