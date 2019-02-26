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В Армении есть труднопроходимые дороги: Ларс открыт

В Армении есть труднопроходимые дороги: Ларс открыт
26 февраля 2019 - 10:11 AMT

PanARMENIAN.Net - 26 февраля, по состоянию на 09:40, в Армении есть труднопроходимые автодороги. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.

Варденяцский перевал и автодорога Сотк-Карвачар открыты для легковых автомобилей, а для грузовиков - труднопроходимы.

Всем водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.

Согласно полученным данным из департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей.

Согласно полученным данным из ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия, со стороны России скопились автомобили.

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