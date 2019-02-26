Глава МИД Ирана подал в отставку
26 февраля 2019 - 10:24 AMT
PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф подал в отставку.
«Я прошу прощения у вас за все недоработки... в последние годы, когда я был министром иностранных дел... Я благодарю иранский народ и чиновников», – написал он на своей странице в Instagram.
Причина, по которой он ушел в отставку, не указана. Государственное иранское информационное агентство IRNA процитировало помощника Зарифа Аббаса Мусави, который подтвердил отставку руководителя МИД Ирана,пишут «Ведомости».
Зариф был назначен министром иностранных дел в августе 2013 года, за два года до того, как Иран согласился свернуть свою ядерную программу, и пообещал не разрабатывать ядерное оружие в обмен на отмену международных санкций.
Самое значимое
«Пока мы не обсуждаем вопроса присоединения Азербайджана к ЕАЭС, он не стоит на нашей повестке», - сказала Никишина.
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Partner news
Последние новости
ОБСЕ проведет плановый мониторинг на границе Арцаха и Азербайджана Власти Республики Арцах выразили готовность содействовать проведению мониторинга и обеспечить безопасность членов миссии ОБСЕ.
В Армении есть труднопроходимые дороги: Ларс открыт Варденяцский перевал и автодорога Сотк-Карвачар открыты для легковых автомобилей, а для грузовиков - труднопроходимы.
Глава МО РА: В случае возобновления военных действий не будем мешкать, атакуем На ворпос, означает ли это то, что армянская армия также перейдет в наступление, Тоноян ответил: «А почему нет?».
Премьер Армении обсудил с президентом Туркменистана развитие торгово-экономических связей Стороны обсудили вопросы развития и расширения сотрудничества между Арменией и Туркменистаном в различных областях