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Глава МИД Ирана подал в отставку

Глава МИД Ирана подал в отставку
26 февраля 2019 - 10:24 AMT

PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф подал в отставку.

«Я прошу прощения у вас за все недоработки... в последние годы, когда я был министром иностранных дел... Я благодарю иранский народ и чиновников», – написал он на своей странице в Instagram.

Причина, по которой он ушел в отставку, не указана. Государственное иранское информационное агентство IRNA процитировало помощника Зарифа Аббаса Мусави, который подтвердил отставку руководителя МИД Ирана,пишут «Ведомости».

Зариф был назначен министром иностранных дел в августе 2013 года, за два года до того, как Иран согласился свернуть свою ядерную программу, и пообещал не разрабатывать ядерное оружие в обмен на отмену международных санкций.

Ссылки по теме:
Vedomosti.ru: Министр иностранных дел Ирана подал в отставку
Al Jazeera. Iran's Foreign Minister Javad Zarif resigns
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