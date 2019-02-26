ОБСЕ проведет плановый мониторинг на границе Арцаха и Азербайджана
26 февраля 2019 - 11:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ 27 февраля проведет плановый мониторинг режима прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана, на участке дороги Акна- Барда. Об этом сообщает пресс-служба МИД Арцаха.
С позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение будут осуществлятьполевые помощники личного представителя действующего председателя (ЛПДП) ОБСЕ Геннадие Петрика (Молдова) и Огнен Йович (Босния и Герцеговина), а также личный помощник ЛПДП Саймон Тиллер (Великобритания).
Власти Республики Арцах выразили готовность содействовать проведению мониторинга и обеспечить безопасность членов миссии ОБСЕ.
13 февраля, согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг режима прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана, восточнее села Талиш Мартакертского района. Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком.
Самое значимое
Армянка родилась 7 января 1913 года в Западной Армении в провинции Айнтап, хотя в ее документах отмечено, что она родилась в 1909 году
В храме уже поставлены новые двери и окна, завозятся скамейки. Полностью восстановлен фасад, близятся к завершению отделочные работы.
Григорян придал важность развитию и углублению сотрудничества с Францией, в том числе, в вопросах реализации реформ правительства
По мнению автора статьи Брендона Шульца, богатая история региона является одновременно сложной и вдохновляющей, а богатое кулинарное наследие помогает многое понять.
Partner news
Последние новости
Впервые женщина стала послом Саудовской Аравии Халид Бен Сальман Аль Сауд возвращается в Эр-Рияд и займет пост замминистра обороны королевства.
Глава МИД Ирана подал в отставку Причина, по которой он ушел в отставку, не указана
В Армении есть труднопроходимые дороги: Ларс открыт Варденяцский перевал и автодорога Сотк-Карвачар открыты для легковых автомобилей, а для грузовиков - труднопроходимы.
Испания признана самой здоровой страной в мире Эксперты учли не только продолжительность жизни, но и количество курящего населения и граждан с ожирением, а также доступ к чистой воде.