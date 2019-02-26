Впервые женщина стала послом Саудовской Аравии
26 февраля 2019 - 11:26 AMT
PanARMENIAN.Net - Саудовская Аравия впервые назначила женщину послом. Dиппредставителем королевства в США назначена принцесса Рема Бандар Аль Сауд. Она сменяет на этом посту принца Халида бен Сальмана Аль Сауда, являющегося братом наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.
На своей странице в Twitter новый посол поблагодарила наследного принца за назначение. «Если даст Бог, я буду служить моей стране, ее лидерам и всему ее народу и приложу для этого все усилия», - пообещала она. Рема Аль Сауд является дочерью Бандара Аль Сауда, бывшего послом Саудовской Аравии в США в 1983-2005 годах, пишет Deutsche Welle.
Халид Бен Сальман Аль Сауд возвращается в Эр-Рияд и займет пост замминистра обороны королевства.
В сентябре 2017 года король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, ранее вступивший на престол абсолютной монархии, объявил о начале процесса модернизации страны. Одной из его существенных составляющих стала либерализация предписаний, касающихся женщин. В частности, теперь женщины имеют право посещать футбольные матчи без мужчин, водить автомобили и пилотировать гражданские самолеты.
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