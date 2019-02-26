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Глава МИД РА представил арцахскому коллеге подробности встреч с азербайджанской стороной

Глава МИД РА представил арцахскому коллеге подробности встреч с азербайджанской стороной
26 февраля 2019 - 11:56 AMT

PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 25 февраля провел встречу с главой МИД Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Масисом Маиляном. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.

В свете 31-летия Карабахского движения собеседники коснулись его истоков, подчеркнув, что оно было нацелено на защиту основополагающих прав и свобод населения Арцаха, права жить и созидать на своей родине.

Мнацканян представил подробности о встрече премьер-министра Армении и президента Азербайджана в Давосе, о своей встрече с министром иностранных дел Азербайджана и сопредседателями МГ ОБСЕ в Париже, а также о недавнем визите посредников в Ереван.

Собеседники обменялись мнениями о процессе мирного урегулирования карабахской проблемы.

Коллеги высоко оценили периодически проводимые двусторонние встречи и выразили готовность стимулировать проведение консультации между внешнеполитическими ведомствами двух республик в различных сферах.

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