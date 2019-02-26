ЕС увеличит финансирование Армении на 20-25%

PanARMENIAN.Net - Евросоюз увеличит финансовые обязательства перед Арменией на 20-25%. Об этом заявил 26 февраля на пресс-конференции глава представительства ЕС в Армении, посол Петр Свитальский.

«Зонтичный фонд на 2019 год будет увеличен. Это важный политический сигнал того, что ЕС высоко оценивает прогресс Армении в демократических и иных реформах, включая и выборы», - отметил Свитальский.

Он отметил, что ведутся переговоры с армянскими партнерами относительно конкретных проектов, которые внесут свой вклад в развитие страны.

По словам Свитальского, в случае эффективного использования средств речь будет идти об увеличении поддержки не только на 2019-2020 годы, но и в течение семи лет после 2021-го, поскольку в данный момент идет обсуждение бюджета ЕС на 2021-2027 годы.