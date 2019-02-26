Ким Чен Ын на бронепоезде прибыл во Вьетнам на саммит с Трампом

PanARMENIAN.Net - Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл во вьетнамский город Донгданг на границе с Китаем, откуда он отправится в Ханой на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Второй ядерный саммит, главной темой которого станет денуклеаризация Корейского полуострова, пройдет 27–28 февраля. 26 февраля в столицу Вьетнама прибыл госсекретарь США Майк Помпео.

Из столицы Северной Кореи во вьетнамский Донгданг Ким Чен Ын добирался на своем бронепоезде, время в пути могло составить около 60 часов, пишут «Ведомости».

На первую встречу с Трампом в Сингапуре в июне 2018 году он прилетел на самолете.

В Донгданге Ким Чен Ына встречал представитель вьетнамского правительства, почетный караул, охрана, школьники с флажками КНДР, на перроне была расстелена красная ковровая дорожка. С поезда лидер Северной Кореи пересел в Mercedes, на котором он доберется до Ханоя (около 170 км). Когда автомобиль начал движение, около десятка охранников какое-то время бежали следом. Главная дорога в Ханой была перекрыта вьетнамскими силами безопасности, которые охраняют маршрут в том числе при поддержке бронетранспортеров. Газета Коммунистической партии «Нхан дан» процитировала департамент автомобильных дорог Вьетнама, заявивший о полном перекрытии участка дороги от Донгданга до Ханоя.

У принимающей стороны было всего около 10 дней на подготовку к саммиту, рассказали официальные лица в Ханое. Первый ядерный саммит в Сингапуре готовился почти два месяца. «Безопасность будет на максимальном уровне», – заверил замминистра иностранных дел Вьетнама Ле Хоа Трунг.

Первая короткая встреча Ким Чен Ына и Трампа в Ханое пройдет вечером 27 февраля, после чего оба лидера отправятся на «социальный ужин», на котором их будут сопровождать в том числе переводчики, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. На следующий день последуют основные встречи саммита. Южнокорейское агентство Yonhap подсчитало, что лидеры КНДР и США могут провести как минимум пять встреч за два дня. Также Ким Чен Ын и Дональд Трамп должны провести отдельные переговоры с вьетнамским руководством.