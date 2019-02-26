Венесуэльские военные дезертируют в Колумбию

PanARMENIAN.Net - Растет число дезертировавших венесуэльских военных, которые укрываются в соседней Колумбии. Всего уже 270 представителей силовых структур «бежали от диктатуры главы Венесуэлы Николаса Мадуро», сообщило колумбийское миграционное ведомство.

Дезертировавшие полицейские и солдаты ищут «защиты и помощи», утверждают в Колумбии, пишет Deutsche Welle.

23 и 24 февраля противостояние между силами оппозиции и правительством Мадуро серьезно обострилось. Глава Венесуэлы закрыл границы страны с Бразилией и Колумбией и дал указание полиции и вооруженным силам воспрепятствовать поставкам гуманитарной помощи населению. Пытаясь предотвратить ее доставку в Венесуэлу, подконтрольные Мадуро военные отряды применили на границах слезоточивый газ. В результате столкновений с военными на границе с Бразилией были убиты минимум два человека, а на границе с Колумбией ранены сотни людей.

Сам Мадуро обвиняет США в намерении развязать войну в Южной Америке. «Они пытаются породить кризис с целью политической эскалации, которая могла бы оправдать военное вторжение в Венесуэлу», - заявил глава страны в интервью американскому каналу ABC News. По мнению Мадуро, США нацелены на венесуэльскую нефть, ради которой готовы «развязать войну». В Вашингтоне заявили о поддержке временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо.