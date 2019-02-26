Пашинян отправится в Иран с официальным визитом

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян 27 февраля вместе с супругой Анной Акопян с двухдневным официальным визитом отбудет в Иран. Об том сообщает пресс-служба правительства РА.

Запланирована встреча Никола Пашиняна с духовным лидером Исламской Республики Иран аятоллой Али Хаменеи.

В рамках визита в Тегеране премьер Армении проведет встречу с президентом Ирана Хасаном Роухани, после которой лидеры двух стран выступят с заявлениями для прессы по итогам переговоров.

В честь премьера Армении от имени президента Ирана будет дан официальный обед. Затем глава правительства Армении проведет встречу со спикером парламента Ирана Али Лариджани.

Вечером 27 февраля премьер посетит спортивно-культурный центр «Арарат» в Тегеране и встретится с представителями армянской общины Тегерана. А 28 февраля Пашинян отбудет в Исфахан, где проведет встречу с губернатором и представителями армянской общины.