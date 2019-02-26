Пашинян: Хотим расширить сотрудничество с Кувейтом

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян направил поздравительное послание эмиру Кувейта Сабаху аль-Ахмеду аль-Джаберу по случаю Национального праздника государства. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

«Уверен, что у наших стран есть большой потенциал для развития взаимовыгодного сотрудничества в политической, культурной, научной, торгово-экономической и других сферах. Правительство Республики Армения привержено дальнейшему углублению, расширению и укреплению существующих взаимоотношений, поднятию на качественно новый уровень – в интересах благоденствия наших народов.

Желаю вам крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Кувейта – прочного мира и счастья», – говорится в послании.

Никол Пашинян также направил поздравительное послание и премьер-министру Кувейта.