Пашинян: Хотим расширить сотрудничество с Кувейтом
26 февраля 2019 - 16:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян направил поздравительное послание эмиру Кувейта Сабаху аль-Ахмеду аль-Джаберу по случаю Национального праздника государства. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.
«Уверен, что у наших стран есть большой потенциал для развития взаимовыгодного сотрудничества в политической, культурной, научной, торгово-экономической и других сферах. Правительство Республики Армения привержено дальнейшему углублению, расширению и укреплению существующих взаимоотношений, поднятию на качественно новый уровень – в интересах благоденствия наших народов.
Желаю вам крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Кувейта – прочного мира и счастья», – говорится в послании.
Никол Пашинян также направил поздравительное послание и премьер-министру Кувейта.
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