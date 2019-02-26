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Армения экспортировала оружие в Болгарию

Армения экспортировала оружие в Болгарию
26 февраля 2019 - 17:50 AMT

PanARMENIAN.Net - В 2017–2018 годах Армения экспортировала оружия в Болгарию на сумму 155 000 долларов.

Согласно товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности, экспортируемое оружие относится к группе товаров 9301. Указанная товарная группа включает в себя ряд видов оружия - автоматы, пулеметы, снайперские винтовки, множество других видов вооружения, также оружие большого калибра - артиллерия, противотанковые средства и т. д.

Части оружия, патроны и пули входят в другие товарные группы.

В 2017 году Армения экспортировала в Болгарию 65, в 2018 году - 240 единиц образцов таможенной стоимостью 32.5 тысячи долларов и 122 тысячи долларов соответственно.

Судя по количеству и цене, можно предположить, что речь идет не о крупном оружии, а об огнестрельном оружии или легких гранатометах.

Крупнейшая аналогичная сделка за последние годы была зарегистрирована в 2014 году, когда из Армении в Конго было экспортировано оружие на сумму 1.5 миллиона долларов. Министерство обороны РА тогда подтвердило информацию, но не раскрыло детали сделки.

Примечательно, что в 2017 году Армения закупила более 1000 пулеметов у Болгарии.

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