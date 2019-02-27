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В Армении есть труднопроходимые и закрытые дороги: Ларс открыт

В Армении есть труднопроходимые и закрытые дороги: Ларс открыт
27 февраля 2019 - 11:00 AMT

PanARMENIAN.Net - 27 февраля, по состоянию на 10:00, в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.

Варденяцский перевал закрыт. Труднопроходим участок Сараван-Зангер в Вайоц Дзорской области.

На дороге «Меху сар» метель, а на перевалах Спитака, дорогах Сотк-Карвачар и Ереван-Севан местами гололед.

Всем водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.

Согласно полученным данным из департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей.

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