Пашинян - главе миссии МВФ: В наших приоритетах реформы в разных сферах

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял руководителя армянской миссии Международного валютного фонда (МВФ) Хосейна Самиеи. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.

Премьер подчеркнул важность эффективного сотрудничества с МВФ и продолжительной поддержки, оказываемой МВФ экономическим реформам. Пашинян подчеркнул, что одним из приоритетов правительства является проведение реформ в разных сферах, в том числе в борьбе с коррупцией, налоговой системе, юстиции и системе государственного управления.

Глава правительства отметил, что реформы направлены на упрощение налоговой политики, улучшение предпринимательской среды, стимулирование инвестиций и повышение независимости судебной системы. По словам Пашиняна, целью правительства является проведение структурных изменений в экономике.

Руководитель армянской миссии МВФ выразил уверенность, что совместная работа поспособствует осуществлению реформ в сфере экономики Армении. Положительно оценив предпринятые правительством Армении шаги, Самиеи добавил, что МВФ готов продолжать оказывать помощь правительству Армении в продвижении реформ и заинтересован в реализации эффективных программ.

Собеседники обменялись мнениями по ряду других вопросов повестки двустороннего сотрудничества.