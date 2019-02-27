Пашинян - главе миссии МВФ: В наших приоритетах реформы в разных сферах
27 февраля 2019 - 11:19 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял руководителя армянской миссии Международного валютного фонда (МВФ) Хосейна Самиеи. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.
Премьер подчеркнул важность эффективного сотрудничества с МВФ и продолжительной поддержки, оказываемой МВФ экономическим реформам. Пашинян подчеркнул, что одним из приоритетов правительства является проведение реформ в разных сферах, в том числе в борьбе с коррупцией, налоговой системе, юстиции и системе государственного управления.
Глава правительства отметил, что реформы направлены на упрощение налоговой политики, улучшение предпринимательской среды, стимулирование инвестиций и повышение независимости судебной системы. По словам Пашиняна, целью правительства является проведение структурных изменений в экономике.
Руководитель армянской миссии МВФ выразил уверенность, что совместная работа поспособствует осуществлению реформ в сфере экономики Армении. Положительно оценив предпринятые правительством Армении шаги, Самиеи добавил, что МВФ готов продолжать оказывать помощь правительству Армении в продвижении реформ и заинтересован в реализации эффективных программ.
Собеседники обменялись мнениями по ряду других вопросов повестки двустороннего сотрудничества.
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