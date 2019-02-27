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Жюри 72-го Каннского фестиваля возглавит Алехандро Иньярриту

Жюри 72-го Каннского фестиваля возглавит Алехандро Иньярриту
27 февраля 2019 - 11:27 AMT

PanARMENIAN.Net - Режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту станет председателем жюри 72-го Каннского кинофестиваля, который состоится в мае. Об этом сообщил оргкомитет фестиваля.

«С начала моей карьеры Каннский фестиваль был для меня очень важен. Я очень польщен и рад вернуться сюда в этом году, и безгранично горд председательствовать в жюри», - отметил режиссер, добавив, что «кино - это вены планеты, а этот фестиваль - сердце», пишет ТАСС.

«Это невероятно, что Алехандро Гонсалес Иньярриту согласился войти в состав жюри, впервые председателем Каннского фестиваля будет мексиканский артист. Канны - это место любого вида кино, и благодаря присутствию автора фильма «Вавилон» (Babel, 2006 год) мы чествуем мексиканское кино», - говорится в совместном заявлении президента и генерального директора фестиваля Пьера Лескюра и Тьеро Фремо.

В 2019 году Каннский кинофестиваль пройдет с 14 по 25 мая.

Алехандро Гонсалес Иньярриту - мексиканский режиссер, сценарист и продюсер. Он стал первым мексиканцем, удостоенным приза Каннского фестиваля (2006) в номинации «лучший режиссер», и первым мексиканцем, номинированным в аналогичной категории на «Оскар» (2007); в обоих случаях - за фильм «Вавилон» (Babel, 2006). Является обладателем двух «Оскаров» (2015, 2016) как лучший режиссер - за картины «Бердмэн» (Birdman, 2014) и «Выживший» (The Revenant, 2015). Также за режиссерскую работу в фильме «Выжившии» получил «Золотой глобус» (2016) и премию Дэвида Линча, присужденную Британской киноакадемией (2016).

Photo. Jason LaVeris/Getty Images
Ссылки по теме:
Variety. Alejandro G. Iñárritu Named Cannes Jury President
Tass.ru: Алехандро Гонсалес Иньярриту возглавит жюри 72-го Каннского фестиваля
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