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Пашинян прибыл в Тегеран

Пашинян прибыл в Тегеран
27 февраля 2019 - 12:34 AMT

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян 27 февраля вместе с супругой Анной Акопян прибыл в Тегеран.

В рамках официального двухдневного визита запланирована встреча Пашиняна с духовным лидером Исламской Республики Иран аятоллой Али Хаменеи.В Тегеране премьер Армении проведет встречу с президентом Ирана Хасаном Роухани, после которой лидеры двух стран выступят с заявлениями для прессы по итогам переговоров.

В честь премьера Армении от имени президента Ирана будет дан официальный обед. Затем глава правительства Армении проведет встречу со спикером парламента Ирана Али Лариджани.

Вечером 27 февраля премьер посетит спортивно-культурный центр «Арарат» в Тегеране и встретится с представителями армянской общины Тегерана. А 28 февраля Пашинян отбудет в Исфахан, где проведет встречу с губернатором и представителями армянской общины.

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