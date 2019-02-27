Азербайджан использует фото армянского добровольца в своей пропаганде
27 февраля 2019 - 14:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Азербайджан вновь использует известную фотографию армянского добровольца Саргиса Ацпаняна в своей пропаганде. На этот раз сделанное в 1993 году известное фото используется в качестве картины, представленной на выставке в Берлине.
Как сообщает азербайджанский Haqqin.az, в связи с 27-й годовщиной событий в Ходжалу 26 февраля в Берлине «молодые азербайджанские художники и скульпторы продемонстрировали жителям Берлина свои произведения».
Как видно из фотографий с выставки, среди представленных работ была также картина студента Академии художеств Азербайджана, изображающая известную фотографию Ацпаняна и азербайджанской бабушки. Картина азербайджанского студента называется «Надежда».
Фото картины азербайджанского студента с выставки в Берлине
Известное фото Завена Хачикяна «Армянский солдат и азербайджанская бабушка» сделано в 1993 году. На нем герой Карабахской войны Саргис Ацпанян изображен в обнимку с азербайджанской бабушкой. Фото сделано в дни освобождения села Карвачар. Саргис Ацпанян рассказывал историю этой фотографии: «Там были сотни мирных жителей, мужчины убежали, оставив их без помощи. Мы подошли к группе женщин. Одна 80-летняя женщина с укором сказала: «Почему вы так опоздали? Скоро армяне войдут в город. Наши сказали – мы идем, за вами пришлем вертолеты. Они улетели, а нас оставили здесь». Я понял, что старушка приняла нас за своих. «Армяне уже здесь», – сказал я». По словам Ацпаняна, среди мирных жителей была 81-летняя Шейха ханум, к которой все относились с уважением. «Она была поэтом, ашугом. Я любил беседовать с ней. Она говорила: «Эта война – не война наших двух народов, мы любим армян, мы все знаем, что это страна армян, везде армянские могилы, крест-камни, везде следы армянской культуры». И во время этой беседы Завен Хачикян нас незаметно сфотографировал»,- рассказывал Ацпанян.
Азербайджанцы не раз пытались использовать фото в своей пропаганде, рассказывая разные легенды о его происхождении: на этот раз связали кадр с событиями в Ходжалу.
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