Пленного Карена Казаряна в Азербайджане приговорили к 20 годам тюрьмы
27 февраля 2019 - 16:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Находящегося в плену в Азербайджане жителя приграничного села Бердаван Тавушской области Армении Карена Казаряна приговорили к 20 годам лишения свободы. Такое решение принял 27 февраля Гянджинский суд по тяжким преступлениям.
Казаряна обвинили в попытке «совершить теракт в Азербайджане», пишет Report.az.
Армянин приговорен к 20 годам лишения свободы в учреждении отбывания наказания строгого режима.
Карен Казарян обвинялся по следующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики: «Преступления против жизни и здоровья» (120-143) - 120.2.12; 120.2.7; 120.2.11; 120.2.5; 120.2.1; «Преступления в сфере экономической деятельности» (190-213) - 206.3.2; «Преступления против общественной безопасности» (214-233) - 214.2.1; 228.1; 214-3.1; 214.2.3; «Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства» (274-285) - 282.1; 276; «Преступления против порядка управления» (315-326) - 318.2.
15 июля 2018 года Министерство обороны Азербайджана заявило, что «была предотвращена вылазка диверсионно-разведывательной группы ВС Армении на границе». Также сообщалось о взятии в плен Карена Казаряна, который по утверждению МО Азербайджана является «армянским военнослужащим, членом диверсионной группы».
Пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что житель армянского села Бердаван Карен Казарян 1984 г. р. не служит и никогда не служил в ВС РА. Пресс-секретарь полиции Армении Ашот Агаронян на своей странице в Facebook также распространил заявление, сообщив, что взятый в плен азербайджанской стороной Карен Казарян не имеет никакого отношения к Вооруженным силам.
«Казарян – житель села Бердаван и не имеет никакого отношения с военной службой. Он имеет проблемы со здоровьем и с 2013 года состоит на учете в соответствующем медучреждении. Обстоятельства его нахождения на территории Азербайджана уточняются», - отметил Агаронян.
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