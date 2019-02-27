В Германии пожарные спасли застрявшую в канализационном люке крысу (видео)
27 февраля 2019 - 15:26 AMT
PanARMENIAN.Net - В немецком городе Бенсхай маленькая девочка заметила застрявшую в канализационном люке крысу и позвонила в службу спасения животных. Прибывшие на место специалисты не смогли вытащить крысу из люка и вызвали пожарных.
Команда из восьми спасателей, прибывшая на место, подняла крышку люка и специалист по спасению животных Майкл Сер достал животное. По его словам, за зиму крыса набрала много лишнего жира, который помешал ей выбраться наружу, пишет TJ.
«Даже животные, которых ненавидят многие люди, заслуживают уважения», - отметил Сер.
Девочка, изначально заметившая животное, подарила Серу рисунок крысы, окруженной сердечками. Подписчики группы спасения животных в Facebook поблагодарили специалиста за успешную операцию.
Rhein Neckar
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