Микроавтобус из Армении опрокинулся в кювет в РФ: Граждане РА пострадали

PanARMENIAN.Net - Микроавтобус с пассажирами попал в автоаварию днем 27 февраля в Ставропольском крае, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава пресс-службы Главного управления МЧС по краю Олег Дегтярев, пишет «Интерфакс».

«В 12:10 по Москве поступила информация о том, что на 223-м километре федеральной автодороги «Кавказ», недалеко от села Кочубеевское микроавтобус «Мерседес-Вито», принадлежащий частному лицу из Армении, опрокинулся в кювет», - сказал Дегтярев.

По его словам, в микроавтобусе находились шесть человек, включая водителя.

«Все шесть человек пострадали - трое мужчин и трое женщин. Пострадавшие доставляются в городскую больницу Невинномысска», - отметил собеседник агентства.

Все пострадавшие - граждане Армении. Организовано взаимодействие с армянской диаспорой.