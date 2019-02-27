Микроавтобус из Армении опрокинулся в кювет в РФ: Граждане РА пострадали
27 февраля 2019 - 16:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Микроавтобус с пассажирами попал в автоаварию днем 27 февраля в Ставропольском крае, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава пресс-службы Главного управления МЧС по краю Олег Дегтярев, пишет «Интерфакс».
«В 12:10 по Москве поступила информация о том, что на 223-м километре федеральной автодороги «Кавказ», недалеко от села Кочубеевское микроавтобус «Мерседес-Вито», принадлежащий частному лицу из Армении, опрокинулся в кювет», - сказал Дегтярев.
По его словам, в микроавтобусе находились шесть человек, включая водителя.
«Все шесть человек пострадали - трое мужчин и трое женщин. Пострадавшие доставляются в городскую больницу Невинномысска», - отметил собеседник агентства.
Все пострадавшие - граждане Армении. Организовано взаимодействие с армянской диаспорой.
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