Посол РА в РФ: Возмущены участием российских парламентариев в антиармянском шествии в Баку
27 февраля 2019 - 17:47 AMT
PanARMENIAN.Net - Посол Армении в РФ Вардан Тоганян заявил, что в РА возмущены участием российских парламентариев в шествии в Баку, которое носит явно антиармянский характер и используется с целью подрыва доверия в регионе. Об этом Тоганян заявил «Эху Москвы».
26 февраля несколько российских парламентариев в Баку приняли участие в шествии в связи с «годовщиной событий в Ходжалу». Участие приняли российские депутаты Оксана Пушкина, Дмитрий Савельев, Алексей Журавлев, Михаил Емельянов, Ирина Роднина, которая также является членом армяно-российской межпарламентской комиссии.
«Нам вовсе непонятны мотивы самих парламентариев, чему они выражают солидарность в Баку и с какой «миссией» участвуют в подобных акциях, являющихся частью пропагандистско-агитационной кампании властей отдельного государства.
Как и прежде, так и сегодня мы нацелены на возведение мостов дружбы, искренних и союзнических отношений и надеемся, что наши российские коллеги дадут соответствующую оценку участию парламентариев в хорошо организованном антиармянском движении, цель которого посеять недоверие и недопонимание», - отметил посол.
Ранее спикер парламента Армении Арарат Мирзоян выступил на пленарном заседании Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и затронул тему участия некоторых российских парламентариев в антиармянской акции, прошедшей в Баку.
«Дорогие друзья, вынужден с сожалением констатировать, что, несмотря на высокий уровень и союзническое взаимодействие между нашими странами, а также последовательные усилия российской стороны, направленные на мирное разрешение нагорно-карабахского конфликта, некоторые наши российские коллеги буквально вчера стали участниками ярко выраженной антиармянской акции, прошедшей в Баку и направленной на подрыв устойчивого мира и стабильности в регионе. Более того, вызывает справедливое недоумение участие в данном мероприятии членов российско-армянской межпарламентской комиссии», – сказал он.
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