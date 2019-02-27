В Японии создали робота в виде буддийского божества для чтения проповедей в храме

PanARMENIAN.Net - Храм Кодайдзи в Киото обратился к профессору робототехники Осакского университета с просьбой создать андроида в виде богини милосердия Каннон. Она считается одним из самых почитаемых божеств в японской буддийской мифологии.

Разработка робота обошлась в 100 миллионов иен (почти $1 миллион). Он уже провел первое служение в 400-летнем храме, в марте его проповеди в Кодайдзи станут регулярными, пишет Bird in Flight со ссылкой на The Telegraph.

Священнослужители надеются таким образом привлечь в буддийский храм молодых людей.

В левом глазу Каннон установлена ​​видеокамера, что позволяет фокусироваться на объекте и создавать видимость зрительного контакта. Робот высотой около двух метров и весом 59 килограмм может двигать туловищем, руками и головой. Силиконом, имитирующим кожу, покрыта только его верхняя часть — остальная конструкция механическая. Служения, которые основаны на «Сутре сердца», будут проходить на японском, китайском и английском языках.