В Японии создали робота в виде буддийского божества для чтения проповедей в храме
27 февраля 2019 - 18:13 AMT
PanARMENIAN.Net - Храм Кодайдзи в Киото обратился к профессору робототехники Осакского университета с просьбой создать андроида в виде богини милосердия Каннон. Она считается одним из самых почитаемых божеств в японской буддийской мифологии.
Разработка робота обошлась в 100 миллионов иен (почти $1 миллион). Он уже провел первое служение в 400-летнем храме, в марте его проповеди в Кодайдзи станут регулярными, пишет Bird in Flight со ссылкой на The Telegraph.
Священнослужители надеются таким образом привлечь в буддийский храм молодых людей.
В левом глазу Каннон установлена видеокамера, что позволяет фокусироваться на объекте и создавать видимость зрительного контакта. Робот высотой около двух метров и весом 59 килограмм может двигать туловищем, руками и головой. Силиконом, имитирующим кожу, покрыта только его верхняя часть — остальная конструкция механическая. Служения, которые основаны на «Сутре сердца», будут проходить на японском, китайском и английском языках.
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