«Смогли преодолеть все препятствия»: Трамп и Ким Чен Ын встретились во Вьетнаме

PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились в Ханое для проведения двухдневнего саммита. Встреча прошла в старейшей в столице Вьетнама гостинице Sofitel Legend Metropole.

Лидеры двух стран пожали друг другу руки и сфотографировались на фоне флагов США и КНДР. «Мы смогли преодолеть все препятствия, и вот мы здесь сегодня», – сказал лидер КНДР Ким Чен Ын перед началом встречи, пишут «Ведомости» со ссылкой на CNN.

В свою очередь Трамп пообещал «потрясающее будущее» Северной Корее. «Я думаю, что ваша страна имеет огромный экономический потенциал», – сказал Трамп. «Я думаю, что у вашей страны огромное будущее, вы великий лидер», – сказал американский президент, отметив, что первый саммит в Сингапуре был «очень успешным».

27 февраля у лидеров двух стран запланирована 20-минутная встреча тет-а-тет, после начнутся переговоры в расширенном составе. На них согласно графику президента США отведено 1,5 часа. Основная часть переговоров запланирована на 28 февраля.

Первая в истории встреча Трампа и Ким Чен Ына произошла в Сингапуре 12 июня 2018 года. По итогам переговоров они подписали декларацию о приверженности денуклеаризации Корейского полуострова.