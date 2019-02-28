Снег и гололед на дорогах Армении в последний день зимы: Ларс открыт

PanARMENIAN.Net - 28 февраля, по состоянию на 09:40, в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.

Варденяцский перевал закрыт. Повороты Дилижана закрыты для грузовых автомобилей.

Автодороги Сотк-Карвачар и Берд-Чамбарак труднопроходимы. На перевалах Спитака местами наблюдается гололедица. В ряде городов Армении идет снег.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах.

Согласно полученным данным из департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов автомобилей.