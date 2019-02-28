В Facebook появится возможность подчистить историю

PanARMENIAN.Net - Пользователи социальной сети Facebook через несколько месяцев смогут удалить из своего аккаунта некоторые данные.

Речь идет о переходах из соцсети на другие сайты, отметках геолокации и использовании сторонних приложений. Новая функция «Чистая история» будет запущена в Facebook позднее в 2019 году, заявил финансовый директор компании Дэвид Венер, пишут «Ведомости».

«Новые требования к приватности данных – один из главных внешних факторов, которые работают против Facebook в 2019 году. Это одна из причин возможного снижения темпов роста рекламной выручки компании в этом году», - отметил он.

Усиление приватности помешает Facebook так же эффективно, как прежде, показывать рекламные объявления в соответствии с интересами пользователей, объяснил финансовый директор. Он не сказал, как именно будет работать новая функция, и не оценил размер возможных потерь Facebook после ее введения: «Ситуация становится все более сложной и менее ясной для нас».

Facebook бесплатен для пользователей, компания зарабатывает на размещении рекламы. И рекламодатели платят Facebook, в частности, за то, что соцсеть очень хорошо знает пользователей: она хранит и анализирует не только личные данные о поле, возрасте, образовании, месте жительства, семье, а также содержание постов и реакцию на чужие посты, но и по каким ссылкам переходит пользователь, в каких внешних приложениях он регистрируется с помощью Facebook. Все эти данные соцсеть в обезличенном виде передает клиентам, чтобы они лучше понимали, рекламу каких товаров или услуг лучше предложить тому или иному пользователю.