Президент Арцаха воздал дань уважения памяти жертв резни армян в Сумгаите

PanARMENIAN.Net - Президент Арцаха (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян воздал дань уважения памяти жертв резни армян в Сумгаите. Об этом сообщает пресс-служба президента НКР.

В связи с 31-й годовщиной сумгаитских погромов 28 февраля Саакян в сопровождении предводителя Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви архиепископа Паргева Мартиросяна и представителей высшегоруководства республики посетил мемориальный комплекс Степанакерта и возложил цветы к памятнику безвинным жертвам.

Погромы армянского населения, произошедшие в азербайджанском городе Сумгаит с 26 по 29 февраля 1988 года стали первым взрывом этнического насилия в новейшей советской истории. Сумгаитские погромы продолжались три дня и сопровождались массовыми насилиями, грабежами и убийствами. Сумгаитские события стали сигналом к началу в Азербайджане очередной, но по своему масштабу беспрецедентной волны антиармянских гонений и насилия, нового геноцида. Жертвами этой волны стали армяне Кировабада, Казаха, Ханлара, Дашкесана, Мингечаура, Баку и других городов и сел Азербайджана. Это привело к потокам беженцев из Азербайджана в Нагорный Карабах и Армению.