Карасин: Грузия пытается привлечь Армению к военным учениям НАТО

PanARMENIAN.Net - Совместные военные учения Грузии и НАТО, намеченные на март этого года, не способствуют стабильности и укреплению доверия в регионе Южного Кавказа. Об этом заявил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин по итогам переговоров со спецпредставителем премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с Россией Зурабом Абашидзе.

По его словам, «масштабные учения НАТО также не добавляют оптимизма, так как не способствуют стабильности и взаимному доверию в регионе, тем более что Грузия пытается привлечь к этим маневрам своих соседей - Армению и Азербайджан», пишет ТАСС.

В этой связи Карасин отметил, что необходимо понять, в чем именно состоит стратегическая цель Тбилиси. «Всячески способствуем тому, чтобы они более реалистично смотрели на перспективу ситуации как в наших двусторонних отношениях, так и в регионе в целом», - добавил он.