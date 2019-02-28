Армянские революционеры взялись за коррупцию в своих рядах

PanARMENIAN.Net - В Армении разразился коррупционный скандал с участием представителей новой власти. Служба национальной безопасности (СНБ) РА задержала сотрудников Государственной контрольной службы Армении.

Заявление в СНБ представил министр здравоохранения РА Арсен Торосян. Как сообщил сам министр, он обратился в СНБ в связи с вмешательством в процесс закупок в нескольких медицинских центрах.

Ранее руководитель компании «Фризаньюз», поставляющей медицинским учреждениям оборудование для диализа, заявил, что глава ГКС Давид Санасарян внес ряд изменений в процедуру закупок, в результате чего победителем конкурса стала компания «Заршен», поставляющая мебель и, согласно сведениям, связанная с сотрудниками контрольной службы.

Торосян подтвердил, что его заявление касается конкурса на поставку медицинским учреждениям оборудования для диализа.

«Речь идет о вмешательстве в процесс закупок в ряде медицинских центров. В Армении есть несколько поставщиков, двое из них представляют лучшие бренды в плане качества и в основном они занимались поставкой товаров», - заявил министр.

«В результате предпринятых широкомасштабных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий добыты данные о случаях незаконного вмешательства в процесс государственных закупок путем злоупотребления служебным положением и создания препятствий для законной предпринимательской деятельности со стороны должностных лиц Государственной контрольной службы Армении», - говорится в заявлении СНБ РА.

В рамках данного дела 25 февраля 2 должностных лиц ГКС и представитель находящегося под их протекцией хозсубъекта Т.А. задержаны. 27 февраля упомянутым должностным лицам предъявлены обвинения по части 2 статьи 308 и части 2 статьи 325 УК Армении, а Т.А. – по части 2 статьи 38-308 и части 2 статьи 325 УК Армении.

Суд избрал в отношении данных 3 лиц меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в сети и СМИ распространились сведения о задаржании 4 сотрудников СНБ, в том числе 2 начальников отделений - братьев Адян. В ГКС никак не комментировали информацию, однако в конце дня сообщили, что распространенные сведения представлены искаженно.