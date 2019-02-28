Захарова: МИД РФ - не соорганизатор участия российских депутатов в антиармянском марше в Баку

PanARMENIAN.Net - Официальный представитель МИД России Мария Захарова 28 февраля на брифинге в ответ на вопрос армянского журналиста об участии российских депутатов в антиармянском шествии в Баку, посвященном событиям в Ходжалу, заявила, что МИД РФ не является соорганизатором «этого мероприятия».

«Мне кажется, было бы справедливо относительно того, как они самоорганизовались, задать вопрос именно им, направить вопрос непосредственным участникам этого мероприятия. Министерство иностранных дел России не являлось соучредителем, соорганизатором данного мероприятия», - отметила Захарова.

«Я бы хотела сказать, что страшный кровавый карабахский конфликт принес смерть и страдания множеству невинных людей, и азербайджанцам, и армянам. Россия всегда считала и продолжает считать это огромной трагедией», - подчеркнула она.

По словам Захаровой, Россия «прилагает значительные, большие, решительные усилия по содействию сторонам в поиске путей мирного урегулирования этого конфликта».

26 февраля несколько российских парламентариев в Баку приняли участие в шествии в связи с «годовщиной событий в Ходжалу». Участие приняли российские депутаты Оксана Пушкина, Дмитрий Савельев, Алексей Журавлев, Михаил Емельянов, Ирина Роднина, которая также является членом армяно-российской межпарламентской комиссии.

27 февраля спикер парламента Армении Арарат Мирзоян выступил на пленарном заседании Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и затронул тему участия некоторых российских парламентариев в антиармянской акции, прошедшей в Баку.

«Дорогие друзья, вынужден с сожалением констатировать, что, несмотря на высокий уровень и союзническое взаимодействие между нашими странами, а также последовательные усилия российской стороны, направленные на мирное разрешение нагорно-карабахского конфликта, некоторые наши российские коллеги буквально вчера стали участниками ярко выраженной антиармянской акции, прошедшей в Баку и направленной на подрыв устойчивого мира и стабильности в регионе. Более того, вызывает справедливое недоумение участие в данном мероприятии членов российско-армянской межпарламентской комиссии», – сказал он.