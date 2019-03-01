МИД РА: Армения приложит усилия для освобождения осужденного в Баку Карена Казаряна

PanARMENIAN.Net - Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян выступила с комментарием относительно «приговора», вынесенного в Азербайджане в отношении гражданина РА Карена Казаряна, отметив, что Армения приложит последовательные усилия для его освобождения. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.

Ранее стало известно, что находящегося в плену в Азербайджане жителя приграничного села Бердаван Тавушской области Армении Карена Казаряна приговорили к 20 годам лишения свободы.

«К сожалению, руководство Азербайджана не только инициировало напоминающее откровенный фарс судебное разбирательство по отношению к Карену Казаряну, при неизвестных обстоятельствах оказавшегося на территории Азербайджана, но и зашло еще дальше, проведя следствие в «ускоренном темпе» и приговорив имеющего явные проблемы со здоровьем нашего гражданина к лишению свободы на 20 лет», - заявила Нагдалян.

Она отметила, что Арменияосуждает приговор, вынесенный судом Азербайджана, нарушающий международное гуманитарное право, реальным автором которого является азербайджанское руководство.

«Всем известна реальная цель задержания Карена Казаряна со стороны азербайджанского государства, однако усилия не увенчаются успехом. Как для Армении, так и для Арцаха права людей, проживающих в конфликтной зоне, и международное гуманитарное право являются приоритетом.

Более того, недавнее решение властей Арцаха об освобождении азербайджанского военнослужащего, несущего подобное наказание, наглядно показывает приверженность армянской стороны верховенству закона и принципам международного гуманитарного права», - подчеркнула Нагдалян.

По ее словам, однако убийство несовершеннолетнего юноши на почве национальной принадлежности находится в другой правовой и моральной плоскости, особенно когда свежа в нашей памяти героизация на государственном уровне подобных преступлений и преступников.

«Безнаказанность героизированного убийцы, совершившего преступление по тем же мотивам 15 лет назад является ежедневным напоминанием того, что ни нашему региону, ни международному сообществу не нужны подобные новые «герои».

Армения приложит последовательные усилия для защиты прав и освобождения своего гражданина», - заявила пресс-секретарь МИД РА.

15 июля 2018 года Министерство обороны Азербайджана заявило, что «была предотвращена вылазка диверсионно-разведывательной группы ВС Армении на границе». Также сообщалось о взятии в плен Карена Казаряна, который по утверждению МО Азербайджана является «армянским военнослужащим, членом диверсионной группы».

Пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что житель армянского села Бердаван Карен Казарян 1984 г. р. не служит и никогда не служил в ВС РА. Пресс-секретарь полиции Армении Ашот Агаронян на своей странице в Facebook также распространил заявление, сообщив, что взятый в плен азербайджанской стороной Карен Казарян не имеет никакого отношения к Вооруженным силам.

«Казарян – житель села Бердаван и не имеет никакого отношения с военной службой. Он имеет проблемы со здоровьем и с 2013 года состоит на учете в соответствующем медучреждении. Обстоятельства его нахождения на территории Азербайджана уточняются», - отметил Агаронян.