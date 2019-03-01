С трагических событий 1 марта 2008 года в Армении прошло 11 лет
1 марта 2019 - 11:28 AMT
PanARMENIAN.Net - 11 лет прошло с трагических событий 1 марта 2008 года в Армении.
В феврале 2008 года армянская оппозиция во главе с первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля и проиграл, в центре Еревана проводила митинги, выражая недовольство итогами голосования. Тогда на президентских выборах одержал официальную победу Серж Саргсян, занимавший пост премьер-министра.
Многотысячные акции протеста в центре столицы на 10-й день, 1-2 марта вылились в беспорядки и столкновения митингующих с полицией. Утром 1 марта полиция с помощью дубинок и электрошоков разогнала демонстрантов на площади Свободы. Большинство демонстрантов в это время еще спало. Среди митингующих были женщины, дети и пожилые люди, оставшиеся на ночь.Против протестующих было применено боевое оружие.
В ходе столкновения митингующих с органами правопорядка погибло не менее 8 демонстрантов и 2 полицейских, было госпитализировано 33 сотрудника полиции. Общее количество обратившихся в больницу составило около 230 человек.
Убийства не раскрыты до сих пор, а ряд оппозиционных деятелей, в том числе – действующий премьер Никол Пашинян, были осуждены по обвинению в организации беспорядков и позже освобождены по амнистии.
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