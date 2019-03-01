Пашинян от имени страны попросил прощения за события 1 марта 2008 года

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян от имени государства попросил прощения за трагические события 1 марта 2008 года.

В частности, в своей речи, посвященной событиям 11-летней давности, премьер отметил, что 1 марта 2008 года в центре столицы РА пролилась кровь: действующие в то время власти применили незаконную силу в отношении мирных демонстрантов, вследствие чего погибли 10 человек.

«Спустя 11 лет после тех событий чрезвычайно важно дать политическую оценку произошедшему. Считаю необходимым зафиксировать, что действия властей в 2008 году не были направлены против отдельно взятых сил, групп, лиц. Основной и, пожалуй, единственной мишенью насилия и беззакония были граждане Армении: их права, достоинство и свобода», - сказал Пашинян.

Он отметил, что Армения больше никогда не вернется к коррупции, политическим преследованиям, политическому насилию и игнорированию прав, наглости и вседозволенности.

«Я от имени государства прошу прощения у всех жертв 1 марта, я от имени государства прошу прощения у жертв всех политических убийств, произошедших за всю историю независимой Армении, прошу прощения у людей, подвергшихся политическому преследованию. Отныне страница решения вопросов с помощью насилия закрыта», - подчеркнул премьер.

В феврале 2008 года армянская оппозиция во главе с первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля и проиграл, в центре Еревана проводила митинги, выражая недовольство итогами голосования. Тогда на президентских выборах одержал официальную победу Серж Саргсян, занимавший пост премьер-министра.

Многотысячные акции протеста в центре столицы на 10-й день, 1-2 марта вылились в беспорядки и столкновения митингующих с полицией. Утром 1 марта полиция с помощью дубинок и электрошоков разогнала демонстрантов на площади Свободы. Большинство демонстрантов в это время еще спало. Среди митингующих были женщины, дети и пожилые люди, оставшиеся на ночь. Против протестующих было применено боевое оружие.

В ходе столкновения митингующих с органами правопорядка погибло не менее 8 демонстрантов и 2 полицейских, было госпитализировано 33 сотрудника полиции. Общее количество обратившихся в больницу составило около 230 человек.

Убийства не раскрыты до сих пор, а ряд оппозиционных деятелей, в том числе – действующий премьер Никол Пашинян, были осуждены по обвинению в организации беспорядков и позже освобождены по амнистии.

После бархатной революции апреля-мая 2018 года в РА дело «1 марта» вновь открыто.