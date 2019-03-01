Армения и РФ подписали договоры по поставкам российской военной продукции в РА
1 марта 2019 - 11:52 AMT
PanARMENIAN.Net - Между Арменией и Россией подписаны договоры по поставкам российской продукции военного назначения в РА. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РА.
Отмечается, что договоренности были достигнуты во время рабочего визита министра обороны Республики Армения в Российскую Федерацию.
С 26 по 28 февраля делегация во главе с заместителем министра обороны Давидом Пахчаняном приняла участие в переговорах с руководством «Рособоронэкспорта» и Федеральной службой военно-технического сотрудничества по приобретению, снабжению и доставке некоторых видов продукции, а также в процессе окончательного согласования и подписания договоров.
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