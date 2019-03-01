Tesla закрывает свои магазины

PanARMENIAN.Net - Американский автопроизводитель Tesla объявил о снижении стоимости седана Model 3 на 6%, а также представил Model 3 в комплектации Standard Range Plus. Для достижения более низких цен и сохранения «финансовой устойчивости» Tesla закрывает все свои розничные магазины и переходит на онлайн-продажи.

«В течение следующих нескольких месяцев мы закроем многие из наших магазинов, а оставшееся небольшое количество в местах с высокой посещаемостью превратим в выставочные галереи и информационные центры Tesla. Для клиентов в Соединенных Штатах важно понять, что благодаря онлайн-продажам любой человек в любом штате может быстро и легко купить Tesla»,— пояснили в компании, пишет «Ъ».

Седан Model 3 теперь будет стоить $35 тысяч, а Model 3 Standard Range Plus с ускорением и премиум-интерьером обойдется в $37 тысяч. Тест-драйв перед покупкой не потребуется, отмечает Tesla,— покупатели смогут вернуть автомобиль в течение семи дней с момента покупки при условии, что машина не проехала более 1 тыс. миль проезда. В этом случае клиент сможет получить все потраченные на автомобиль деньги обратно. «Вы в буквальном смысле можете купить Tesla, проехать несколько сотен миль в поездке на выходных с друзьями, а затем бесплатно вернуть ее»,— рассказали в компании. Tesla добавила, что также намерена увеличивать инвестиции в систему сервисного обслуживания.

По данным Bloomberg, на фоне этих новостей акции Tesla снизились на 4,1%, до $306,8 за штуку. По состоянию на 5:16 мск акции отыгрались до $319 за штуку.