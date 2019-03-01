Секретарь Пашиняна: В апреле пройдет встреча в формате Армения - Иран - Россия - Грузия

PanARMENIAN.Net - Тегеран предложил Еревану развить сотрудничество в сфере транзита электроэнергии и газа с Грузией и Россией.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь премьера Армении Владимир Карапетян, существует договоренность о проведении четырехсторонней встречи в апреле в Тегеране, пишет Aysor.am.

Ранее находящийся в Иране с официальным визитом премьер-минситр Армении Никол Пашинян по итогам переговоров с президентом Исламской Республики Хасаном Роухани заявил, что Армения готова стать транзитной страной для иранского газа.

«Создание энергетического коридора также имеет важное значение. Для решения этих вопросов есть политическая воля, надеемся, что в процессе переговоров процесс реализации проектов будет осуществлен успешно», - сказал премьер Армении.