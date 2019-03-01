Глава СНБ РА: У нас нет цели сдавать ни пяди земли, на наших землях должны жить наши соотечественники (видео)
1 марта 2019 - 14:38 AMT
PanARMENIAN.Net - Глава Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян в ходе своего визита в Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику) затронул тему о планах «сдать земли Арцаха Азербайджану», отметив, что у действующих властей РА нет таких планов.
«Программа перезаселения, по моей и нашей общей объективной оценке, станет основной гарантией безопасности нашей страны. Потому что те слова, те выражения и те люди, которые вечно спекулируют на том, что «земли вернут, уступят, будут вести переговоры» и т.д., в результате этой программы мы направим конкретный посыл всему армянскому народу и миру, что у нас нет цели сдавать ни пяди земли. Напротив – на наших землях должны жить наши соотечественники, строить и созидать», - сказал Ванецян.
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Собеседники обсудили различные вопросы, касающиеся повестки дня армяно-российских союзнических отношений.
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