Глава СНБ РА: У нас нет цели сдавать ни пяди земли, на наших землях должны жить наши соотечественники

PanARMENIAN.Net - Глава Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян в ходе своего визита в Республику Арцах (Нагорно-Карабахскую Республику) затронул тему о планах «сдать земли Арцаха Азербайджану», отметив, что у действующих властей РА нет таких планов.

«Программа перезаселения, по моей и нашей общей объективной оценке, станет основной гарантией безопасности нашей страны. Потому что те слова, те выражения и те люди, которые вечно спекулируют на том, что «земли вернут, уступят, будут вести переговоры» и т.д., в результате этой программы мы направим конкретный посыл всему армянскому народу и миру, что у нас нет цели сдавать ни пяди земли. Напротив – на наших землях должны жить наши соотечественники, строить и созидать», - сказал Ванецян.