YouTube отключил монетизацию для видео антипрививочников
1 марта 2019 - 15:28 AMT
PanARMENIAN.Net - Сервис YouTube отключил монетизацию на роликах, продвигающих антипрививочное движение. Сервис посчитал их нарушающими внутренние правила «опасного и вредного» контента, рассказал представитель YouTube.
«У нас есть строгие политики, которые определяют, на каких видео мы показываем рекламу, и видео, продвигающие антипрививочный контент нарушают эти правила. Мы активно применяем эти политики, и если находим ролики, которые нарушают их — немедленно принимаем меры и отключаем рекламу», - отметил представитель сервиса, пишет TJ со ссылкой на BuzzFeed.
Семь разных рекламодателей сообщили изданию, что не знали о показах их рекламы в роликах антипрививочного движения. Объявления отображались на таких каналах как VAXXED TV, LarryCook333 и iHealthTube.
Среди компаний, чья реклама показывалась в роликах, оказались в том числе и фармакологические, например, Nomad Health. Представители организации рассказали, что настраивали исключения для показа своей рекламы, но они не сработали.
Помимо демонетизации YouTube ввел новую информационную панель о вакцинации. Она отображается около роликов, продвигающих отказ от прививок и ссылается на страницу «Википедии» про «Антивакцинаторство».
15 февраля член конгресса США обратился к Facebook с просьбой решить проблему продвижения антипрививочного движения. В соцсети пообещали удалить информацию, которая вводит в заблуждение.
В последние годы в США набрало популярность антипрививочное движение, участники которого считают вакцины вредными и приводящими к различным заболеваниям. В феврале 2019 года в Вашингтоне зафиксировали вспышку кори, которая может быть связана с ростом «антивакцинаторов».
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