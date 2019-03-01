YouTube отключил монетизацию для видео антипрививочников

PanARMENIAN.Net - Сервис YouTube отключил монетизацию на роликах, продвигающих антипрививочное движение. Сервис посчитал их нарушающими внутренние правила «опасного и вредного» контента, рассказал представитель YouTube.

«У нас есть строгие политики, которые определяют, на каких видео мы показываем рекламу, и видео, продвигающие антипрививочный контент нарушают эти правила. Мы активно применяем эти политики, и если находим ролики, которые нарушают их — немедленно принимаем меры и отключаем рекламу», - отметил представитель сервиса, пишет TJ со ссылкой на BuzzFeed.

Семь разных рекламодателей сообщили изданию, что не знали о показах их рекламы в роликах антипрививочного движения. Объявления отображались на таких каналах как VAXXED TV, LarryCook333 и iHealthTube.

Среди компаний, чья реклама показывалась в роликах, оказались в том числе и фармакологические, например, Nomad Health. Представители организации рассказали, что настраивали исключения для показа своей рекламы, но они не сработали.

Помимо демонетизации YouTube ввел новую информационную панель о вакцинации. Она отображается около роликов, продвигающих отказ от прививок и ссылается на страницу «Википедии» про «Антивакцинаторство».

15 февраля член конгресса США обратился к Facebook с просьбой решить проблему продвижения антипрививочного движения. В соцсети пообещали удалить информацию, которая вводит в заблуждение.

В последние годы в США набрало популярность антипрививочное движение, участники которого считают вакцины вредными и приводящими к различным заболеваниям. В феврале 2019 года в Вашингтоне зафиксировали вспышку кори, которая может быть связана с ростом «антивакцинаторов».