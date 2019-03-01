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Пашинян и Алиев согласились встретиться

Пашинян и Алиев согласились встретиться
1 марта 2019 - 18:49 AMT

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев приняли предложение сопредседателей Минской группы ОБСЕ о встрече. Об этом говорится в заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (РФ), Стефана Висконти (Франция) и Эндрю Шофера (США) по итогам встреч с армянским и азербайджанским лидерами 20 февраля в Ереване и 21 февраля в Баку.

Сопредседатели также провели обсуждения с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана в Ереване и Баку. На встречах присутствовал личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.

«Лидеры приняли предложение сопредседателей Минской группы в ближайшее время встретиться под их эгидой», – говорится в сообщении.

Во время встреч в регионе лидеры проинформировали сопредседателей о своей недавней беседе на полях Всемирного экономического форума в Давосе в январе. Лидеры и сопредседатели обсудили ситуацию на месте и свои ожидания относительно дальнейших шагов.

Сопредседатели позитивно оценили продолжающееся отсутствие жертв на линии соприкосновения. Они также приветствовали ведущиеся в регионе дискуссии о подготовке населения к миру.

После своего визита в регион сопредседатели и личный представитель действующего председателя ОБСЕ 28 февраля - 1 марта посетили Вену и Братиславу, чтобы проинформировать постоянных представителей стран Минской группы ОБСЕ, генерального секретаря ОБСЕ Томаса Гремингера и действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Словакии Мирослава Лайчака.

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