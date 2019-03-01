Twitter позволит пользователям скрывать чужие твиты под своим постом

PanARMENIAN.Net - В социальной сети Twitter появится новая функция, позволяющая пользователю скрывать чужие твиты под своим постом от других. Первым на наличие этой функции в коде приложения для Android обратила внимание эксперт Джейн Маньчун Вонг. Позже работу над ней подтвердил в своем микроблоге старший менеджер по продуктам Twitter Мишель Ясмин Хак.

Представитель Twitter также подтвердил TechCrunch, что компания активно тестирует эту функцию, пишут «Ведомости».

По словам Мишеля Ясмина Хака, она даст пользователям еще одну возможность защитить свои разговоры, избегая блокировки других пользователей. Джейн Маньчун Вонг также обратила внимание на функцию «просмотр скрытых твитов», позволяющую пользователю вновь показывать ответы пользователей, которые он ранее сделал невидимыми для других.

Пока в компании продолжают прорабатывать сценарии использования новой функции. Основная проблема заключается в том, что с ней пользователи смогут скрыть ответы всех своих критиков не только для себя, но и для своих подписчиков. Просмотр скрытых твитов также потребует дополнительных манипуляций от читателей, о которых некоторые могут не знать.