Twitter позволит пользователям скрывать чужие твиты под своим постом
1 марта 2019 - 16:50 AMT
PanARMENIAN.Net - В социальной сети Twitter появится новая функция, позволяющая пользователю скрывать чужие твиты под своим постом от других. Первым на наличие этой функции в коде приложения для Android обратила внимание эксперт Джейн Маньчун Вонг. Позже работу над ней подтвердил в своем микроблоге старший менеджер по продуктам Twitter Мишель Ясмин Хак.
Представитель Twitter также подтвердил TechCrunch, что компания активно тестирует эту функцию, пишут «Ведомости».
По словам Мишеля Ясмина Хака, она даст пользователям еще одну возможность защитить свои разговоры, избегая блокировки других пользователей. Джейн Маньчун Вонг также обратила внимание на функцию «просмотр скрытых твитов», позволяющую пользователю вновь показывать ответы пользователей, которые он ранее сделал невидимыми для других.
Пока в компании продолжают прорабатывать сценарии использования новой функции. Основная проблема заключается в том, что с ней пользователи смогут скрыть ответы всех своих критиков не только для себя, но и для своих подписчиков. Просмотр скрытых твитов также потребует дополнительных манипуляций от читателей, о которых некоторые могут не знать.
Самое значимое
Базовая модель S10 получила экран диагональю 6,1 дюйма, в который встроен ультразвуковой сканер отпечатка пальца.
«Мое селфи с с премьер-министром Армении! У меня уже есть коллекция селфи, может, мне стоит завести книгу записей?», - говорится в твите Софии
Новый процессор A12 Bionic — самый быстрый и мощный в истории iPhone, у него шесть ядер
Двойная основная камера имеет разрешение 12 мегапикселей с оптической стабилизацией обоих сенсоров.
Partner news
Последние новости
В Ереване стартовало шествие памяти жертв политического насилия: Его возглавляет Пашинян (видео) Многочисленные участники шествия под предводительством премьера двинулись с Площади Свободы в направлении паматника Мясникяна.
Проазербайджанский конгрессмен США выступил с речью о погромах армян в Сумгаите Ранее американский конгрессмен выступил также с заявлением касательно событий в Ходжалу.
«Не смогу не выдвинуть свою кандидатуру»: Лукашенко идет на 6-й срок «Все будет нормально, согласно закону. Исходя из нынешнего моего состояния, а также страны и отношения ко мне, я не смогу не выдвинуть свою кандидатуру на пост президента», - сказал он
Пашинян и Алиев согласились встретиться «Лидеры приняли предложение сопредседателей Минской группы в ближайшее время встретиться под их эгидой», – говорится в сообщении.