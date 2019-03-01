«Не смогу не выдвинуть свою кандидатуру»: Лукашенко идет на 6-й срок

PanARMENIAN.Net - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что будет баллотироваться на шестой президентский срок. С соответствующим заявлением он выступил 1 марта на пресс-конференции.

«Все будет нормально, согласно закону. Исходя из нынешнего моего состояния, а также страны и отношения ко мне, я не смогу не выдвинуть свою кандидатуру на пост президента», - сказал он, пишет ТАСС.

Белорусский лидер также считает, что в стране необходимо принять новую конституцию. «Я склонен сегодня к тому, что новую конституцию нам придется принимать. Нам придется усиливать другие ветви власти - исполнительную, законодательную», - отметил Лукашенко.

Лукашенко сказал, что вопрос совершенствования конституции находится всегда у него «в поле зрения». «У любого думающего президента, если он решил закончить свою политическую карьеру - это наиважнейший вопрос», - заявил белорусский лидер. Отвечая на вопрос о временных рамках принятия новой конституции, Лукашенко сказал, что «это не пять лет». «Это будет гораздо меньше», - заявил президент Белоруссии.

Лукашенко бессменно занимает пост президента Белоруссии с июля 1994 года. Сейчас идет его пятый президентский срок, который истечет в 2020-м. На выборах главы республики в 2001, 2006, 2010 и 2015 годах он набирал не менее 75 процентов голосов.