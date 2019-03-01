Проазербайджанский конгрессмен США выступил с речью о погромах армян в Сумгаите

PanARMENIAN.Net - Американский конгрессмен, председатель Хельсинкской комиссии Элси Хастингс, который является членом группы дружбы с Азербайджаном, выступил с заявлением, посвященным памяти жертв погромов армян в Сумгаите.

Ранее американский конгрессмен выступил также с заявлением касательно событий в Ходжалу. В связи с этим многочисленные организации армянской диаспоры обрушились на него с жесткой критикой и даже инициировали кампанию с призывом избавить Хелсинкскую комиссию от подобных деятелей с сомнительным и вызывающим недоверие прошлым.

По всей вероятности, такая реакция армянской диаспоры заставила проазербайджанского деятеля предать интересы финансирующих его азербайджанских лоббистов и вспомнить о резне армян в Сумгаите, пишет Ermenihaber.am.

Хастингс – бывший судья, член Демократической партии, которому в свое время выразил вотум недоверия американский Сенат, в составе которого большинство представляли демократы. Хастингс был отправлен в отставку по обвинению в причастности к 8 случаям коррупции и взяточничества.

Погромы армянского населения, произошедшие в азербайджанском городе Сумгаит с 26 по 29 февраля 1988 года стали первым взрывом этнического насилия в новейшей советской истории. Сумгаитские погромы продолжались три дня и сопровождались массовыми насилиями, грабежами и убийствами. Сумгаитские события стали сигналом к началу в Азербайджане очередной, но по своему масштабу беспрецедентной волны антиармянских гонений и насилия, нового геноцида. Жертвами этой волны стали армяне Кировабада, Казаха, Ханлара, Дашкесана, Мингечаура, Баку и других городов и сел Азербайджана. Это привело к потокам беженцев из Азербайджана в Нагорный Карабах и Армению.