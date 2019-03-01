В Ереване стартовало шествие памяти жертв политического насилия: Его возглавляет Пашинян (видео)
1 марта 2019 - 19:01 AMT
PanARMENIAN.Net - В Ереване 1 марта проходит шествие памяти жертв трагических событий 1 марта 2008 года. Шествие возглавляет премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Многочисленные участники шествия под предводительством премьера двинулись с Площади Свободы в направлении паматника Мясникяна.
Ранее 1 марта к этому памятнику возложил цветы президент Армении Армен Саркисян.
В феврале 2008 года армянская оппозиция во главе с первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля и проиграл, в центре Еревана проводила митинги, выражая недовольство итогами голосования. Тогда на президентских выборах одержал официальную победу Серж Саргсян, занимавший пост премьер-министра.
Многотысячные акции протеста в центре столицы на 10-й день, 1-2 марта вылились в беспорядки и столкновения митингующих с полицией. Утром 1 марта полиция с помощью дубинок и электрошоков разогнала демонстрантов на площади Свободы. Большинство демонстрантов в это время еще спало. Среди митингующих были женщины, дети и пожилые люди, оставшиеся на ночь.Против протестующих было применено боевое оружие. В ходе столкновения митингующих с органами правопорядка погибло не менее 8 демонстрантов и 2 полицейских, было госпитализировано 33 сотрудника полиции. Общее количество обратившихся в больницу составило около 230 человек.
Самое значимое
Собеседники обсудили различные вопросы, касающиеся повестки дня армяно-российских союзнических отношений.
По решению Следственного управления Службы национальной безопасности РА имущество Александра Саркисяна было арестовано 9 июля 2018 года.
Армения и США долгое время вместе работали над тем, чтобы отреагировать на гуманитарную катастрофу в Сирии, которая сопровождается масштабным кризисом беженцев и перемещенных лиц
СМИ пишут, что допрошен был также бизнесмен Хачатур Сукиасян, который был объявлен в розыск после событий 1 марта 2008 года.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Проазербайджанский конгрессмен США выступил с речью о погромах армян в Сумгаите Ранее американский конгрессмен выступил также с заявлением касательно событий в Ходжалу.
«Не смогу не выдвинуть свою кандидатуру»: Лукашенко идет на 6-й срок «Все будет нормально, согласно закону. Исходя из нынешнего моего состояния, а также страны и отношения ко мне, я не смогу не выдвинуть свою кандидатуру на пост президента», - сказал он
Twitter позволит пользователям скрывать чужие твиты под своим постом Первым на наличие этой функции в коде приложения для Android обратила внимание эксперт Джейн Маньчун Вонг
Пашинян и Алиев согласились встретиться «Лидеры приняли предложение сопредседателей Минской группы в ближайшее время встретиться под их эгидой», – говорится в сообщении.