В Ереване стартовало шествие памяти жертв политического насилия: Его возглавляет Пашинян

PanARMENIAN.Net - В Ереване 1 марта проходит шествие памяти жертв трагических событий 1 марта 2008 года. Шествие возглавляет премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Многочисленные участники шествия под предводительством премьера двинулись с Площади Свободы в направлении паматника Мясникяна.

Ранее 1 марта к этому памятнику возложил цветы президент Армении Армен Саркисян.

В феврале 2008 года армянская оппозиция во главе с первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля и проиграл, в центре Еревана проводила митинги, выражая недовольство итогами голосования. Тогда на президентских выборах одержал официальную победу Серж Саргсян, занимавший пост премьер-министра.

Многотысячные акции протеста в центре столицы на 10-й день, 1-2 марта вылились в беспорядки и столкновения митингующих с полицией. Утром 1 марта полиция с помощью дубинок и электрошоков разогнала демонстрантов на площади Свободы. Большинство демонстрантов в это время еще спало. Среди митингующих были женщины, дети и пожилые люди, оставшиеся на ночь.Против протестующих было применено боевое оружие. В ходе столкновения митингующих с органами правопорядка погибло не менее 8 демонстрантов и 2 полицейских, было госпитализировано 33 сотрудника полиции. Общее количество обратившихся в больницу составило около 230 человек.