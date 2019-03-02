Глава МИД РА представил новому послу США позицию Еревана по карабахскому урегулированию
2 марта 2019 - 11:13 AMT
PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 1 марта принял новоназначенного посла США в РА Линн Трейси по случаю вручения копий верительных грамот. Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.
Министр поздравил Трейси с принятием этой ответственной миссии и выразил надежду, что новоназначенный посол внесет важный вклад в дальнейшее развитие армяно-американских многоотраслевых отношений.
Мнацаканян представил новоназначенному послу США подходы и принципиальную позицию армянской стороны в вопросе урегулирования карабахского конфликта.
Стороны затронули широкий спектр вопросов, касающихся армяно-американского партнерства.
Министр иностранных дел Армении проинформировал посла о последних внутриполитических событиях в Армении и процессе реформ, основанных на широком мандате правительства от народа. Министр в этом контексте подчеркнул важность продолжительного сотрудничества с международными партнерами.
Мнацаканян и Трейси обменялись мнениями по ряду актуальных международных и региональных вопросов.
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Собеседники обсудили различные вопросы, касающиеся повестки дня армяно-российских союзнических отношений.
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Армения и США долгое время вместе работали над тем, чтобы отреагировать на гуманитарную катастрофу в Сирии, которая сопровождается масштабным кризисом беженцев и перемещенных лиц
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