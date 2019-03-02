Глава МИД РА представил новому послу США позицию Еревана по карабахскому урегулированию

PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 1 марта принял новоназначенного посла США в РА Линн Трейси по случаю вручения копий верительных грамот. Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

Министр поздравил Трейси с принятием этой ответственной миссии и выразил надежду, что новоназначенный посол внесет важный вклад в дальнейшее развитие армяно-американских многоотраслевых отношений.

Мнацаканян представил новоназначенному послу США подходы и принципиальную позицию армянской стороны в вопросе урегулирования карабахского конфликта.

Стороны затронули широкий спектр вопросов, касающихся армяно-американского партнерства.

Министр иностранных дел Армении проинформировал посла о последних внутриполитических событиях в Армении и процессе реформ, основанных на широком мандате правительства от народа. Министр в этом контексте подчеркнул важность продолжительного сотрудничества с международными партнерами.

Мнацаканян и Трейси обменялись мнениями по ряду актуальных международных и региональных вопросов.