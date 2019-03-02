Президент Грузии прибудет в Армению с официальным визитом

PanARMENIAN.Net - Пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили посетит Армению с двухдневным официальным визитом.

«Визит запланирован на март, однако детали пока неизвестны», — говорят в пресс-службе президента Грузии, пишет «Грузия-Онлайн».

Это первый визит Зурабишвили в Армению в статусе президента. Региональный вояж она начала с Азербайджана.

Зурабишвили стала первой женщиной на посту президента Грузии. С момента принятия ею присяги вступила в силу новая конституция Грузии. Согласно внесенным в 2017 году изменениям, права и полномочия главы государства значительно урезаны. Кроме того, срок полномочий Зурабишвили в виде исключения увеличен с пяти до шести лет, и с 2024 года президента будут избирать 300 членов избирательной коллегии.